Voleybol Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyespor: 3 - Altekma: 2

Ligi A Grubu'nda Düzce Belediyespor, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan Ligi'nde Düzce Belediyespor, Altekma'yı ağırladı. Kötü bir başlangıç yapan ev sahibi Düzce Belediyespor maçta ilk seti 21-25 kaybetti. İkinci sette ise üstün taraf Düzce Belediyespor olurken, bu seti 25-23 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Maçın üçüncü seti ise tam bir çekişmeye sahne olurken Düzce Belediyespor, Altekma'yı 32-30 yenerek durumu 2-1'e getirdi. Maçın dördüncü setinde ise iyi oynayan Altekma oldu ve seti 25-18 kazanarak durumu 2-2 yaptı. Final setinde ise iyi oynayan Düzce Belediyespor 15-12 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşma sonrası Düzce Belediyespor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu yaptığı açıklamada, "Mücadele eden her iki takımın sporcularını da tebrik ediyorum. İzlemesi güzel bir maç olduğu kazandığımız içinde mutluyuz. Sporcularımızı kutluyorum takımımıza olan güvenimiz tamdır" ifadelerinde bulundu.

Maç sonu ise Düzce Belediyespor oyuncuları, teknik heyet ve yöneticiler galibiyet pozu verdi.