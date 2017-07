Volkan Demirel: “Aykut Hoca’nın sistemi başarıyı getirdi”

Aykut Kocaman’ın kendileri için şans olduğunu söyleyen Demirel, “Aykut Hoca’dan sonra gelenler, Aykut Hoca’nın sistemiyle başarılı oldular” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, Topuk Yaylası’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle yeni başlayacak olan sezonun hayırlı olmasını dileyen Demirel, “Bütün liglerde mücadele eden arkadaşlarım adına kazasız belasız bir sezon geçiririz. Kimseyi kırmadan incitmeden bir sezon olsun. Burası bildiğimiz bir yer. Her şeyiyle dört dörtlük. Çalışanıyla, hizmetiyle, yemeğiyle, çimiyle burası bizim için yapılmış bir yer. Buranın bizim için başlangıçları güzel olmuştur. Burada çok önemli anılarımız oldu. Şu anda kamp döneminde her şey çok güzel gidiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm hedefler bu doğrultuda” diye konuştu.

“Her iyi takımın en az 3, 4 kalecisi olmalı”

Fenerbahçe’nin gündemindeki kaleci transferini de yorumlayan Demirel, “Futbol takımları sezon başında belli planlamalar yapıyor. Bu planlama çerçevesinde kadroda oynayabilecek kapasitede 3 - 4 kaleci olması gerekiyor. Bu nedenle kaleci transferi normal. Geçen dönemde Fabiano vardı. Çok iyi bir dostluğumuz vardı. Şimdi gelecek olan bir isimle rekabet olacaktır. Kim iyiyse formayı o giyecektir. Volkan’ın zorlanması, zorlanmaması bence yanlış tespitler. Fenerbahçe’nin başarısı için çalışıyoruz. Benim için önemli olan Fenerbahçe kalesini, bana verildiği takdirde en iyi şekilde değerlendirmektir. Tabii ki gelecek arkadaş da bunu en iyi şekilde benimseyecektir. Bana forma yansı verildiği takdirde en iyisini yapmaya çalışacağım. Hatalarımız tabii ki oluyor. Ama ben uzun vadede her zaman Fenerbahçe kalesini layıkıyla korumuş bir kaleci olarak kendimi yorumlayabilirim. Tabii ki beğenmeyenler, istemeyenler olabilir. Onlara da saygı duyarım. Ben de bazı şeyleri istemiyorum ama hayat her zaman devam ediyor. Gelecek arkadaşa başarılar diliyorum. Hangimiz iyiyse, o formayı giyecek” dedi.

“Yedek kalmayı sorun etmem”

Kaleci transferi olması durumunda yedek kalmanın kendisi için önemli olmadığını söyleyen Demirel, “Zamanında zaten yedek kaldım. Bundan sonra da sorun etmem. Herkesin kafasında bir soru işareti var, Volkan mı yoksa, gelecek arkadaş mı oynayacak. Gelecek arkadaşın da ismini vermek istemiyorum. Arkadaş diye hitap ediyorum ama yanlış anlaşılmasın bunu kulüp açıklar. Benim için isim, ya da kim olduğu çok önemli değil. Buraya gelip Fenerbahçe için mücadele edecek herkes için benim kapım da, Fenerbahçe’nin kapısı da açıktır. Ben oynamışım, oynamamışım önemli değil. Yeter ki Fenerbahçe başarılı olsun” açıklamasını yaptı.

“Ersun Yanal, Aykut Hoca’nın sistemiyle başarılı oldu”

Aykut Kocaman’ın kendisi için çok önemli bir isim olduğunu söyleyen, Volkan Demirel, “Aykut hoca benim çok değer verdiğim, saygı duyduğum, çok sevdiğim bir hoca. Onunla daha önce burada çalışma fırsatı bulduk. Kendisini saha içi ve dışında çok iyi tanıyorum. Onun buraya gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Malum süreçteki şampiyonluk, UEFA’daki yarı final, malum bugünün tarihi 3 Temmuz, yaşadığımız her şeyin içinde Aykut hoca vardı. Hatta Aykut hoca gittikten sonra gelen hocalar, Aykut hocanın oturttuğu sistemden dolayı başarılı oldu. Bunu belki herkes söyleyemez ama ben söylüyorum, Ersun hocanın döneminden bahsediyorum. Aynı şekilde İsmail hocanın döneminde de Aykut hocanın kalıntıları vardı. Aykut hocanın kurduğu sistem, kendisi kalsaydı nereye kadar devam edebilirdi, bunu da tespit etmek çok zor. Aykut hocanın dönüşü çok büyük bir avantajdır. Biz futbolcular da bu avantajı çok iyi kullanarak Aykut hocayla beraber, hem yaşadığımız başarıları tekrarlamak, hem de daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Her şeyin başında samimiyet gelir, ben de Aykut hocadaki samimiyeti biliyorum. Bunu takım arkadaşlarım da görmeye başladı. Yeterince tanıdıktan sonra, inandığımız güvendiğimiz hocamızla daha iyi yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ozan, Alper ve Salih’e her zaman destek vereceğim”

Ozan Tufan’ın kardeşi gibi olduğunu söyleyen Volkan Demirel, “Ozan Tufan’a destek veriyorum çünkü çok genç. Bazı şeyleri tespit edemiyor, bazı şeyleri anlayamıyor, doğru yapmaya çalışırken yanlış yapıyor. İnsanları kaybetmek, yerin dibine sokmak çok kolay. Gelen seyircilerden bazı laflar duyuyorum, sadece Ozan’la alakalı değil, kendimle ve diğer arkadaşlarla alakalı ve bunlar çok yanlış. Ozan geçen sezon az oynadı ama Benfica gibi bir takım çok ciddi rakamlara istedi. Söylediğim şey şu, ’3, 4 maç oynayıp buralara geldin, 15 maç oynasan adam gibi, kim bilir nerelere gideceksin belli değil’ dedim. Avrupa’da ne transferler dönüyor. Ben Ozan’a inanıyorum. Kafasını sahaya verdiği takdirde iyi yerlere gelecek. Aynı zamanda Salih, Alper ve diğer kardeşlerimiz. Değerlerimizin kıymetini bilmiyorum ve en ufak hatada yerin dibine sokuyoruz. Ozan, Alper, Salih benim kardeşim gibi ve ben her zaman destek vereceğim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bunlar genç insanlar. Biz de zamanında çok yanlışlar, hatalar yaptık ve 15 senedir bu kulübe hizmet ediyoruz. Onlara da bir zaman verirsek, onlar da hem Fenerbahçe’ye hem Türk futboluna uzun süre hizmet edecektir” diye konuştu.

“Uzun süre aynı isimle çalışmak isteriz”

Son yıllarda her sene başka bir ismin takımın başına geçmesiyle ilgili olarak da konuşan Demirel, “Her hocanın belli bir çalışma düzeni var, her hocanın belli bir sistemi var. Her sene hoca değiştiği zaman futbolcu da kendini hocaya uydurmak için bir zaman geçiriyor. Biz isteriz ki, bir hocamız olsun ve uzun zaman beraber çalışalım. Ama bu durum Türkiye şartlarına uymuyor, Türkiye’de bu süre çok uzun sürmüyor. Ben her zaman inandığım, güvendiğim ve samimiyetini bildiğim insanlarla çalışmayı tercih ederim” diyerek sözlerini tamamladı.