Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 13:12

Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu

Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı yüzündün gözlerini kaybeden Jandarma Er Erdem Ay, şarapnel parçalarının vücudunda enfeksiyon yapması sonucunda 8 yıl sonra şehit oldu.

Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu

28 Haziran 2018 13:12


Giresun’un Dereli ilçesinde 8 yıl önce 26 Nisan 2010 tarihinde devriye görevi sırasında askeri araçla geçerken PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Er Erdem Ay yaralandı. Patlama yüzünden gözlerini kaybeden ve vücuduna şarapnel parçaları giren Erdem Ay kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Ay, zamanla şarapnel parçalarının vücudunda oluşturduğu enfeksiyon ve böbrek yetmezliği sebebiyle 4 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Erdem Ay, kurtarılamayarak şehit düştü.



Şehit Ay memleketinde son yolculuğuna uğurlandı


Şehit olan Jandarma Er Erdem Ay için Düzce’nin Gölyaka ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Müşerref’in kucağında bulunan 4 yaşındaki kızı İkbal babasının tabutunun üzerine Türk bayrağı serdi. Yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Erdem Ay, Çamlıbel köyünde son yolculuğuna uğurlandı.


Törene; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Erdem Ay’ın 4 yaşında İkbal, 2 yaşında İkra adında iki kızı bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç