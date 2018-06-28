Vücuduna şarapnel saplanan asker 8 yıl sonra şehit oldu

Giresun’un Dereli ilçesinde 8 yıl önce 26 Nisan 2010 tarihinde devriye görevi sırasında askeri araçla geçerken PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Er Erdem Ay yaralandı. Patlama yüzünden gözlerini kaybeden ve vücuduna şarapnel parçaları giren Erdem Ay kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Ay, zamanla şarapnel parçalarının vücudunda oluşturduğu enfeksiyon ve böbrek yetmezliği sebebiyle 4 ay önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Erdem Ay, kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Ay memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Jandarma Er Erdem Ay için Düzce’nin Gölyaka ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Müşerref’in kucağında bulunan 4 yaşındaki kızı İkbal babasının tabutunun üzerine Türk bayrağı serdi. Yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Erdem Ay, Çamlıbel köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Erdem Ay’ın 4 yaşında İkbal, 2 yaşında İkra adında iki kızı bulunuyor.