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09 Ağustos 2018 21:17

Whatsapp ihbar hattına ilgi büyük

Düzce Belediyesinin, vatandaşların talep, görüş ve şikayetlerini iletebilmeleri için akıllı cep telefonlarında kullanılan Whatsapp hizmeti, yoğun ilgi görüyor.

Whatsapp ihbar hattına ilgi büyük

09 Ağustos 2018 21:17


Mayıs ayı itibariyle oluşturulan sistemde birçok vatandaş şikayetlerini Whatsapp üzerinden dile getirmeye başladı. Yeni başlayan uygulamayla birlikte vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzluklar ile talep ve şikâyetlerini resimli, görüntülü ve bilgi notuyla beraber Whatsapp uygulaması üzerinden “0533 788 8181” numaralı hatta iletebiliyorlar. Alo 153 Beyaz Masa Merkezinde toplanan veriler ilgili birime bildiriliyor.


Vatandaşlarla bire bir irtibat kurduğu hat üzerinden, Düzce Belediyesi çalışmaları kapsamında bu güne kadar değerlendirmeye alınan toplam talep sayısı 650 ‘ye ulaştı.


Konu ile açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, “İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın bizlere doğrudan ulaşabilmeleri için ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan Whatsapp iletişim hattını hayata geçirerek sorunları daha hızlı, çözüme ulaştırmak adına çalışma başlatmıştık. Vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yoğun oldu. Gelen her talebe anında cevap vermeye, sorunları çözmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.




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