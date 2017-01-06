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06 Ocak 2017 12:30

Yabancılar izleme komisyonu topladı

Yabancılar izleme komisyonu topladı

06 Ocak 2017 12:30

Düzce Valiliği bünyesinde kurulan Yabancılar İzleme Komisyonu saha çalışmalarına başlayacak. Saha çalışmaları için 10 ekip belirlenirken, köy ve mahalleler gezilecek, yabancıların ihtiyaçları belirlenecek.
Vali Zülkif Dağlı başkanlığında kurulan Yabancılar İzleme komisyonu toplandı. İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve daire müdürlerinin katıldığı toplantıda daha önce alınan saha çalışmalarına başlama karar gözden geçirildi.
Yabancıları İzleme Komisyonunun saha çalışmaları kapsamında 10 ekip kurulurken, her ekipte bulunan 2 uzman, 1 tercüman eşliğinde köy ve mahalleler ziyaret edilerek izleme tespit formu doldurulacak. Çalışmalara kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da destek sağlayacak. Tespit formalarında kurumların öncelik alanı ve yabancıların ihtiyaçlarına yönelik sorular yer alırken, sahadan elde edilen veriler ışığında yabancılara yönelik sosyal çalışmalar başlatılacak.



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