Yağlıboya sergisi açıldı

Merkez Camii karşısındaki Fedai Karabıyık parkı içerisine açılan serginin açılışına Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı.

2016-2017 dönemi kurslarında ortaya çıkan çalışmaların gösterime çıkartıldığı sergide, çok sayıda yağlı boya resim tablosu ve fotoğraf, sergiyi gezenler tarafından tek tek incelendi.

Yağlı boya resimleri ve fotoğrafları büyük bir dikkatle inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca’da sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

İlçede ister amatör ister profesyonel olsun sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan kişilere eserlerini sergileyebilecekleri nitelikli mekanlar açmak olduğunu kaydeden Başkan Yemenici, bu yıl içerisinde hizmete açılacak olan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında sanatsal kurslar için böyle bir mekanı kazandıracaklarını ifade etti.