Yağmurlama hattı çalışmaları başlattı

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında yeni yağmurlama hattı çalışmaları ile birlikte geçmişte yapılan ancak ihtiyaca cevap vermeyen bazı noktalarda da kapasite artırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Beyciler Mahallesi üzerinde yapılan yağmurlama hattı yenileme çalışması hızla devam ediyor.

Başkan Dursun Ay “Her yağmur yağışı sonrası oluşan su baskını su birikintileri sonucu araç ve yaya trafiğini olumsuz şekilde etkileyen eksiklikleri gidereceğiz" dedi.

Çalışmaların yılsonuna kadar devam edileceği belediye yetkilileri tarafından kaydedilirken, şehrin muhtelif bölgelerinde yağmurlama hatlarıyla ilgili çalışmaların süreceği belirtildi.