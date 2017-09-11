Yakın Karadeniz Baja rallisi tamamlandı

Dereceye giren sporculara kupaları Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Düzce ve 7 ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ilçe belediye ve kaymakamlıklarının iş birliğiyle organize edilen Yakın Karadeniz Baja Rallisi sona erdi. R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde mücadele eden sporcular, 4 gün önce Kaynaşlı Motor Sporları Merkezinden başladıkları yarışlarda, 450 kilometrelik etabı tamamladı. Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası’na ulaşan sporcular, burada hazırlanan zorlu orman özel etabını geçerek, rallinin son etabını tamamladı.

Dereceye giren sporculara kupaları Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Badur, TMF İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Gölyaka Kaymakamı İsmail Sündük, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Etap sonunda Ralli 1 (R1) kategorisinde Şakir Şenkalaycı (AVMK-KTM) birinci, İzzet Kazdal (Ayazdere-BETA) ikinci, Salih Serim (Kartepe-KTM) üçüncü oldu.

Rallinin diğer kategorilerinin sonuçları ise şöyle: Ralli 2: İslam Yıldız (STMOK-Husqvarna), Aydın Kırdar (AVMK-Yamaha), Erhan Yalçın (TİTUS-Yamaha). Ralli 3 (ATV): Bilal Şengül (Kartepe-Artic Cat), Haktan Özkul (BAMOS-Canam), Osman Şengül (Kartepe-Artic Cat). Ralli Genç: Bayram Uysal (KEMK-Husqvarna), Eren Mert Kocaman (FOSK-KTM), Yusuf Işık (KNN4-Yamaha). Ralli Veteran: Sinan Ordu (Kartepe-KTM), Hüseyin Neziroğlu (YMK-KTM), Murat Kocabıyık (BMK-KTM). Ralli4 (UTV): Orçun Koral (EOSK-Canam), Çağdaş Çağlar (HMSK-Canam), Ekin Vural (EOSK-Canam). Ralli Kadın: Gökçen Kabaş (BAMOS-Sherco).