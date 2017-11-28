Yangın güvenliği eğitimi veriliyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hazırladığı eğitim programı kapsamında Düzce ilçe ve belde belediyelerinde görevli personel için eğitim toplantıları düzenliyor. Düzce Belediyesi Küçüksu İtfaiye Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantılarda "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında "Yangın Güvenliği Yeterlilik Belgesi" denetimi yapan personeline ve Düzce’de faaliyet gösteren bakanlık onaylı yangın söndürme cihazı satan firmaların temsilcilerine 28 Kasım Salı tarihinden itibaren üç gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak "Yangın Güvenliği Eğitimi" verilmeye başlandı. Eğitimlerle yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve güvenlik tedbirlerine dikkat çekmek amaçlanıyor.