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03 Ağustos 2018 11:07

Yangın güvenliğinde önce itfaiyeye danışın

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yapı inşaatları öncesi tesis ve işletmelerin yangın güvenliğinin doğru sağlanması amacıyla ücretsiz olarak “Yangın Güvenliği Danışmanlığı” hizmetine başladı.

Yangın güvenliğinde önce itfaiyeye danışın

03 Ağustos 2018 11:07


Düzce Belediyesi, tesis ve işletmelerin yapımında yangın yönetmeliğine uygunluk durumunu sıkı bir denetim çerçevesinde değerlendirerek yeterlilik belgesini veriyor. İşletme ve tesis yapımında yangın güvenliğinin yetersiz olması halinde yangın yönetmeliğine ilişkin ruhsatın verilmemesi ile oluşan tamir ve tadilat mağduriyetinin ortadan kaldırılması amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.


Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğünden, “İtfaiye Danışmanlık Hizmeti hizmete başlamıştır. Gereksiz tadilatların mağduru olmamak ve daha güvenli bir yaşam alanı için lütfen bilgi alınız” şeklinde açıklama yapıldı.




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