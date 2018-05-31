“Yaşam Enerjisi” sergisi Kıbrıslı sanatseverlerle buluştu

E. Yıldız Doyran’a ait olan Çİ “Yaşam Enerjisi” adlı sergi, Kıbrıs’ın Girne şehrinde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Dr. Dilek Karaaziz Şener’in üstlendiği sergi; Prof. Doyran’ın resimleri, “Servi” serisinden triptik bir çalışma, fotoğraflar, kağıt işleri, yerleştirmeler ve karışık teknikte ürettiği üç boyutlu eserlerden oluşan disiplinlerarası bir seçkiyi sunuyor.

Çin tıbbının temel prensipleri içinde yer alan bir kavram olarak son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan “Yaşam Enerjisi” yani “Çi” insanlar, bitkiler, hayvanlar, taşlar, ağaçlar, deniz, su ve dünya gibi akla gelen tüm biyodinamik varlıkların paylaştığı hayat enerjisi şeklinde ifade ediliyor.

Prof. E. Yıldız Doyran, “Yaşam Enerjisi” başlıklı sergisinde kendi bedeninden, ruhundan ve biçem dilinden dünyanın tüm varlıklarına sanatla bir köprü bağı kuruyor. Yaşamın, dünyanın aldığı tüm zararlar, Çİ enerjisini her geçen gün biraz daha azaltırken “Yaşam Enerjisi” sergisi, sanat aracılığıyla dengesizliklere, ruhsuzluklara, yaralanmalara ruhsal bir dokunuşla yeniden hayat vermeyi amaçlıyor.

E. Yıldız Doyran, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin davetlisi olarak katıldığı Akademiada Uluslararası 8. Sanat Akademisi sırasında, Kıbrıs’ın çeşitli yerlerinde çekmiş olduğu fotoğraflarını da ilk kez sergiledi.

Sergiyle ilgili görüşlerini dile getiren Prof. E. Yıldız Doyran, “Yaşam Enerjisi” sergisinde keyifli bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, oluşturulan bu eserlere, samimi duygularla hep var olan içsel enerjisini yansıttığını ifade etti. Oluşturduğu eserlerle Düzce Üniversitesi’ne katkı sağlayan Doyran, Düzce Üniversitesi adını gururla taşıdığını söyledi. Bundan sonraki hayatında emekli olana kadar Düzce Üniversitesi dışında başka bir kurumda çalışmayı düşünmediğini belirterek Düzce Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra da çalışmalarını kendi atölyesinde sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Sergi kataloğuyla ilgili bilgiler de paylaşan Prof. E. Yıldız Doyran, üç yazarlı oluşacak kataloğun; yapıtların galeri mekanında oluşturdukları hallerini sergiyi izlemeyenlere gösterebilmek hem de sergiye dair bellek oluşturabilmek için 16 Haziran veya sonrasında çıkacağını belirterek, 20-21 Haziran 2018 tarihinde sergiyle ilgili söyleşi, katalog, imza ve tanıtım için Girne’ye gideceğini de ifade etti.