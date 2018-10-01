Yaşam merkezi iki nesile ev sahipliği yaptı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte iki nesli bir araya getirdi. 60+ Yaşam Merkezinde bulunan yaşlılara sürpriz yapan Safir Koleji öğrencileri burada her birinin tek tek yaşlılar gününü kutladı ve onlar için mini bir konser verdi. Ziyarete Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk ile yetkililer de katıldı. Başkan Ay burada yaptığı açıklamada yaşlılar ve çocuklara verilmesi gereken önemden söz ederek “bir hanede üç kuşağın yaşadığı ailelerimizi tespit edip onlara plaket vermek istiyoruz. Bu ailelere büyük önem veriyorum. En sağlıklı, en güzel aile yapısı budur. Bugün gerçekten çok güzel oldu. Hem Yaşlılar günü hem de Çocuk günü olması dolayısıyla arkadaşlarımız güzel bir etkinlik düzenledi. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz. Gençlerimiz burada oldukları için mutlular, yaşlılarımız da böyle çocuklarımızla bir araya gelince mutlu oldular. Böyle saygı ve sevgi olduğu müddetçe daha mutlu bir toplum olacağımıza inanıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Ay öğrencilere topaç, yaşlılara da çiçek ve hediyeler verdi. Yaşam merkezinin üyeleri de Başkan Ay ve öğrencilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.