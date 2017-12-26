Yaşama giden yolda paramedikler

İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin Oturum başkanlığını Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serap Bulduk yaptı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayhan Sarıtaş; “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Önemi”, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Afet UMKE Sorumlusu Paramedik Murat Yıldız,“Paramediklerin İş Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Tartışılması”, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapan Paramedik Yusuf Okçu, “Paramediklerin Eğitimi, Çalışma Alanları, Paramediklerin Dünü Bugünü Yarını” konularında sunum yaparken, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Paremedik Atilla Sunca ise, “Paramedik Mesleğinin Hukuksal Boyutu, Yetki ve Sorumlulukları” hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Serap Bulduk; Meslek Yüksekokulu olarak, nitelikli sağlık personelleri yetiştirmek için gelişmeleri yakından takip edip, eğitimlerle öğrencilere aktardıklarını belirterek, güncel, bilimsel bilgilere uygun dersler ve uygulamalarla Düzce Üniversitesi öğrencilerine en kaliteli eğitimi verdiklerini belirtti. Avrupa yükseköğretim alanına katılma çalışmaları kapsamında, müfredat güncelleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Bulduk, 2017- 21 yıllarında iki uluslararası anlaşma ile öğrencilere, uluslararası tanınırlık ve kendilerini geliştirme imkanı sunduklarını ifade etti. Kritik durumdaki hastaya veya yaralıya ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını belirten Bulduk, Paramedik Bölümü öğrencilerinin eğitim kalitesinden taviz verilemeyeceğini ifade ederek, programın herkes için faydalı olması temennisi ile sözlerini sonlandırdı.

Programın düzenleme komitesi adına açılış konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hacer Alemdar ise; Paramedik mesleğinin ilk kez 1950 yıllarının sonunda, acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için Kanada’da doğmuş olduğunu belirterek, ülkemizde ise 1993 yıllarında 9 Eylül Üniversitesinin girişimleriyle gelişmeye başladığını ifade etti.

İlk ve acil yardımın önemine değinen Alemdar, “Acil sağlık hizmetlerinin en ön basamağında hayat kurtarma mücadelesi verirken, yorulan yıpranan, bazen şiddete maruz kalan ve hayatlarını kaybetme riski ile her an ölümle burun buruna görev yapan değerli paramediklerimizin ve paramedik adaylarımızın 22 Aralık Paramedik Günü’nü kutluyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu ve öğrencileri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanı Kemal Akdemir’in yönetiminde kısa bir konser verdi.

Konserin ardından başlayan panel oturumlarında ilk yardımın önemine değinilerek, yaralı ya da hastalara ilk yardımın ne kadar kısa zamanda yapılırsa hayatta kalma şanslarının o kadar fazla arttığı ifade edildi. Paramediklerin hasta ya da yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları en yakın ve uygun hastaneye, en kısa zamanda getirmeleri gerektiğini belirten panelistler, hastaların erken tanı ve erken tedavi sonrasında hayatta kalma şanslarının artığına vurgu yaptılar.

İlk müdahalelerin ne kadar kaliteli olursa, sonraki müdahalelerin de o kadar kaliteli ve başarılı olacağına değinen panelistler, doğru teşhis konulmazsa sonraki müdahalelerin de telafisi olmayan sonuçlara yol açacağını belirttiler.

Avrupa ülkelerindeki paramedik eğitimlerinin ve çalışmalarının da değerlendirildiği programda, gerçekleştirilen hizmetler sırasında bilgi ve belgelerin adli bir delil olacağının da altı çizildi.

Panel, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.