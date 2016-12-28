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28 Aralık 2016 17:11

Yaşlı insanları dolandırmaya kalkan şahıslar yakalandı

Yaşlı insanları dolandırmaya kalkan şahıslar yakalandı

28 Aralık 2016 17:11

Düzce’de Cedidiye Cami önünde yaşlı adamı dolandırmak isteyen 2 kişi kameralara takıldı.
Polis olduğunu iddia eden bir kişi, 65 yaşlarında ki yaşlı adamı telefonla arayarak adının FETÖ olaylarına karıştığını dile getirdi. Yaşlı adam durumdan şüphelenince olayı emniyete bildirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaşlı adam ile şüpheli tekrar telefonla görüştürülerek Cedidiye Cami önünde buluşturulması için gün istendi. Zanlı, yaşlı adamdan yaklaşık 50 bin TL para isterken, yaşlı adamda parayı Cedidiye Cami’nin önüne getirdiğini telefonla zanlıya aktardı. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde yaşlı adam ile aynı masaya oturup dakikalarca sohbet eden zanlı daha sonra parayı alıyor. Zanlı bölgede bulunan ekiplerce kıskıvrak gözaltına alınarak emniyete sorguya götürülüyor.
Olayda bir kişi olay yerinde gözaltına alınırken bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişide Bolu TEM Otoyolu üzerinde gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 şahıs adli makamlara sevk edildiler.
Polisin yaptığı titiz çalışma ve takip sonucunda son bir hafta içerisinde 3 olay aydınlatılırken 5 zanlı suç üstü yakalandı.



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