Yatılı hafızlık erkek kur’an kursu açıldı

Yukarı Mahalle Rıfat Ilgaz Caddesinde hayırsever bir iş adamı tarafından Müftülüğümüze Kur’an Kursu hizmeti vermek üzere bağışlanan üç katlı yapı gerekli tadilat, tefrişat, eklentileri ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra 2017-2018 eğitim öğretim dönemine yetiştirilerek hizmete açıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Taşcı yaptığı değerlendirmede, “Akçakoca’da bir ilki gerçekleştirerek İlçemizin ilk yatılı hafızlık erkek Kur’an Kursunu açmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bina birçok aşamalardan geçerek, bu güzel halini aldı. Kurs binamızı, eğitim öğretim zamanı içerisinde açmış olmanın ve bu zamana yetiştirebilmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Binamız üç katlı olup 30 öğrenci kapasitelidir. Şuan bunların 15 tanesi hafızlık yapmaktadır ve bu öğrencilerimiz İmam Hatip Ortaokuluna devam ederken, aynı zamanda da hafızlık eğitimlerini tamamlamış olacaklar" dedi.

İlçe Müftümüz Mehmet Taşcı, bu güzel eserin hizmete açılmasında emeği olan başta binayı bağışlayan hayırsevere, yardımlarını esirgemeyen Akçakoca halkına ve din görevlilerine çok teşekkür etti.