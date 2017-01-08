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08 Ocak 2017 14:02

Yavru karacaların öldürülmesine doğaseverlerden tepki

Yavru karacaların öldürülmesine doğaseverlerden tepki

08 Ocak 2017 14:02

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki yavru karacanın öldürülmesine hayvanseverlerden tepki geldi.
Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can (Dohaycan) Derneği, Akçakoca’da kaçak avcıların iki yavru karacayı öldürmesine karşı basın açıklaması yaptı. Akçakoca’nın farklı siyasi parti, STK ve duyarlı vatandaşlarıyla bir araya gelen Dohaycan Derneği üyeleri, kaçak avlanmaya dikkat çekerek karaca cinayetini kınadı. Dohaycan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Çamlı, "Avcılık spor değildir. Spor tarafların karşılıklı rızası ile yapılan bir aktivitedir. Oysa hayvanlarla yapılan aktivitelerde hayvanların rızası yoktur. Bu konu tartışmaya açık olmakla birlikte biz izinli ya da izinsiz olarak bir canlının öldürülmesini hedef alan bir aktivitenin spor olmayacağını söylüyor ve tüm avcıları silahlarını bırakmaya davet ediyoruz. Avcılığın spor olduğunu iddia edenlere diyoruz ki atalarımızın hayatta kalmak için avlanmaları ile günümüz koşullarında modern teknoloji ile zevk için spor olsun diye hayvan öldürmeyi karşılaştırarak kendinizi aklayamazsınız. Aç olmadığınız halde, ihtiyacınız yokken sırf eğlence olsun diye uzun göç yollarında dinlenmek için konaklayan hayvanların yüzlercesini, sinsice modern tüfeklerle öldürmeniz cinayettir, katliamdır. Sadece ülkemizde yok olmak üzere olan 30’dan fazla kuş türü olduğunu biliyor musunuz? Telli turnadan su çulluğuna kadar bazı türleri kaybetmek üzere olduğumuzun farkında mısınız? Hele annelerinden ayırdığınız keklikler, kınalı, kınasız keklikler tuzaklar kurarak avlanmanın neresi spor? En son yaşadığımız yavru karaca kıyımı, avlanmanın vahşetini gözler önüne serdi. Nesli tükenmekte olan bir canlıyı vahşice öldürdüler. Çok üzgünüz, çaresiziz. Çünkü ateşli silahlar yasaklanmadıkça, kimin hangi amaçla elinde bulundurduğunu bilemezsiniz. Bu olayda avlanan caniler, koruma altına alındığı halde Yavru Karacaları acımasızca öldürdükleri için para cezası ödeyecekler. Ama biz para cezasının yeterli olmadığını, ağır hapis cezası almaları gerektiğini düşünüyoruz. Hatta müdahil olmak hem cinayetten hem çocuklarımızın hayallerini çalmaktan yargılanmalarını istiyoruz. Bu olay, bizlere avcılığın spor dalı olamayacağını bir kez daha hatırlattı. O yüzden izinli ya da izinsiz olmasından çok, o yavruların canının yanması ilgilendiriyor bizi. Hayvanlara karşı işlenen bu katliamlar durdurulsun" dedi.
Basın açıklamasına katılanlar hep birlikte "Avcılar silahları bırakın’’ ve "Hayvan öldürmek spor değildir’’ şeklinde sloganlar attı.



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