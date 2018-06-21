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21 Haziran 2018 14:12

Yaz ayında eğitimler sürüyor

Düzce Belediyesi Yaz Okulları 80 öğrencisi ile Kültür Merkezinde derslerine başladı.

Yaz ayında eğitimler sürüyor

21 Haziran 2018 14:12


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Okullarına bu yıl 80 öğrenci kayıt yaptırdı. “Tatilde boş durmak yok” sloganıyla farklı alanlarda çeşitli etkinlik sınıflarının oluşturulduğu yaz okullarında haftanın üç günü ders yapılıyor. Kendin yap, oyna öğren, dans ve daha birçok alanda ve farklı yaş gruplarına göre kurulan sınıflarda çocuklar Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13:30-17:00 saatleri arasında eğitimler düzenleniyor. Verimli ve keyifli vakit geçiren öğrencilerin kurs liderliğini de Resim Öğretmeni Sultan Sanem Özdemiroğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Nilüfer Bayrak ve Drama Öğretmeni Necmettin Görgün yapıyor. Kurslar 27 Temmuz tarihine kadar sürecek.




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