Yaz okulu kayıtları başlıyor

Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kültür ve Spor Okulları için bu yıl da kayıtlar başladı. 7-12 yaş arası çocukların katılacağı kurslar için başvurular Beyaz Masa aracılığı ile alınıyor. 18 Haziran-27 Temmuz tarihleri arasında faaliyet gösterecek kursların bünyesinde beş farklı atölye oluşturuldu. Sanat ve tasarım atölyesi, Ritim ve dans atölyesi, Oyun odaklı öğrenme atölyesi, Kendin yap atölyesi ile yaratıcı drama ve okuma tamamlama atölyelerinde çocukların yetenekleri ve kişisel gelişim konularında çalışmalar yürütülecek. Yaratıcı eğitime daha fazla ağırlık verilecek yaz okullarının dersleri Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Ayrıca Spor okulları kapsamında futbol, voleybol ve basketbol branşlarında da ön çalışmalar tamamlandı. Nurettin Zafer Stadyumu, 18 Temmuz Spor Salonu ve Kalıcı Konutlar Spor Salonu olmak üzere üç farklı yerde düzenlenecek spor okullarına kayıtlar da yine Beyaz Masa aracılığı ile alınacak.