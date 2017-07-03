Yaz spor okulları coşkuyla açıldı

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen İl Spor Merkezi ve Yaz Spor Okulları bu yıl da gösterilerle açıldı. 4900 sporcunun kayıt yaptırdığı Yaz Okulları açılışına büyük katılım oldu. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Yaz Spor Okullarına büyük katılım gösterilirken Yaz Okulu açılışında sporculara kıyafet dağıtıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Atay, 19 branşta spor kursu açtıklarını belirterek, "Bugün Spor Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan İl Spor Merkezlerinin açılışını yaptık. 19 branşta 28 antrenörümüzle beraber bu kurslarımızı açıyoruz. Şu ana kadar 4900 çocuğumuz bizlere kayıt oldu. Çocuklarımız 2 ay boyunca serbest zamanlarını spor ile doldurarak kendi gelişimlerini sağlayacaklar. Çocuklarını bize emanet eden velilerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Yaz Okullarında judo, muay thai, kick boks, satranç, hentbol, halter, voleybol, basketbol, badminton, güreş, karate, yüzme, tenis, masa tenisi, taekwondo, cimnastik, atletizm ve özel sporcular ile bedensel engellilere yönelik spor branşlarında eğitim verilecek.