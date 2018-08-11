Yemleri vatandaşlardan

Vatandaşlar sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde güvercinleri yemleyerek zaman geçiriyorlar.

Düzce Belediyesi önünde biriken güvercinler, kendiliğinden vatandaşlar için hobi oluşmasını sağladılar. Düzceliler özellikle sabah erken saatler ile akşam saatlerinde zahirecilerden aldıkları buğdayları güvercinlere atıyorlar. Yemleri gören yüzlerce güvercin adeta ziyafet yaparak karınlarını doyuruyor. Güvercinlerin yemleri yerken oluşturdukları görüntüler ise vatandaşlar tarafından ilgi ile izleniyor.