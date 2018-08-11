Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 10:48

Yemleri vatandaşlardan

Düzce Belediyesi önünde biriken güvercinler Düzceli vatandaşların yeni hobisi haline geldi.

Yemleri vatandaşlardan

11 Ağustos 2018 10:48

Vatandaşlar sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde güvercinleri yemleyerek zaman geçiriyorlar.


Düzce Belediyesi önünde biriken güvercinler, kendiliğinden vatandaşlar için hobi oluşmasını sağladılar. Düzceliler özellikle sabah erken saatler ile akşam saatlerinde zahirecilerden aldıkları buğdayları güvercinlere atıyorlar. Yemleri gören yüzlerce güvercin adeta ziyafet yaparak karınlarını doyuruyor. Güvercinlerin yemleri yerken oluşturdukları görüntüler ise vatandaşlar tarafından ilgi ile izleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç