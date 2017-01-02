Yeni cipli kimlik kartları müracaatları başladı

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve belediye Başkanı Cüneyt Yemenici yeni çipli nüfus kartları için müracaatlarını yaptılar.

Yeni Nüfus kartlarının müracaatları alınmaya başladı. Akçakoca Kaymakımı Yasin Öztür ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni kartlar için müracaatlarını yaptılar. Akçakoca Nüfus Müdürü Tolga Abalı tarafından parmak izleri alındı ve çipli nüfus kartları müracaatları alındı. Kaymakam Öztürk, Akçakoca halkının bu konuda duyarlı olacağını ve müracaat ederek nüfus kartlarını alabileceklerini söyledi. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Nüfus kartlarının bir çok kolaylık sağlayacağını belirterek Akçakoca halkının süratle nüfus kağıtlarını değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

Akçakoca Nüfus Müdürü Tolga Abalı yeni kartlarla ilgili olarak "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları 02/01/2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de dağıtılmaya başlandı. İlçe Nüfus Müdürlüklerimizin altyapı çalışmaları tamamlanarak, fiziki ortamlarının da nezih bir hale geldi. TC Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır duruma getirildi. Başvuru esnasında vatandaşlarımız Nüfus Cüzdanı ve son altı ay içerisinde çekilmiş, 5x6 ebadında arka fon beyaz biyometrik fotoğraf ile gelmesi gerekmektedir. Nüfus cüzdanı ibraz edemeyen vatandaşların yerleşim yerlerinin bulunduğu muhtarlıktan alacakları fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 15 yaşına kadar fotoğraf mecburi değildir. Talep edilmesi halinde fotoğraflı kimlik kartı düzenlenir. 15 yaşından itibaren fotoğraf ve biyometrik veri alma mecburiyeti olduğundan kişilerin bizzat gelme zorunluluğu vardır. 2017 yılı için kimlik kartı bedeli 16,00 TL olup, kayıp kimliklerde bu bedel 32,00 TL.dır. Süresi içerisinde yapılan doğum bildirimlerinden kimlik kartlarının bedeli alınmamaktadır. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir. Yeni Kimlik Kartlarının Sağladığı Bazı Kolaylıklar: Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek ve elektronik imza olarak da kullanılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir. E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecek. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. Kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecek. Kimlik kartının kaybedilmesi, çalınması veya farklı bir durumla karşılaşıldığında, Alo 199 Nüfus çağrı merkezi veya Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptali sağlanacak" dedi.