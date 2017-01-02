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02 Ocak 2017 13:27

Yeni çöp konteynerleri dağıtılacak

Yeni çöp konteynerleri dağıtılacak

02 Ocak 2017 13:27

Düzce Belediyesi muhtelif mahallelere yerleştirilmek üzere 500 adet yeni çöp konteynerinin dağıtımını yapacak.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir merkezi ve çevre mahallelerde evsel atıkların daha düzenli bir şekilde toplanması, çevre ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla 500 adet 770 litre kapasiteli galvaniz çöp konterinin dağıtımına başlayacak. Beyaz Masa aracılığı ile yapılan çöp konteyneri taleplerini değerlendiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilgili mahalle muhtarları ile birlikte yapılacak keşif çalışmalarının ardından öncelikli olarak talep edilen yerlere ve daha sonra kademeli olarak mahallelere çöp konteyneri yerleştirme işlemini yapacak.



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