Yeni doğan bebeklere hoşgeldin hediyesi

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, Düzce Belediye Başkan yardımcısı Elif Sezer Cebar ile birlikte yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

Düzce Belediyesi, yeni doğan bebekleri “Yeni Doğan Hediye paketi ” ile karşılıyor. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından “Yenidoğan Hediye Paketi” projesi kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar yeni doğan bebek ve annelerini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, “Yeni bebeği olan aileleri ziyaret edip onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Kendilerine çeşitli hediyeler verip, bebeğiyle ilgili olarak 'ömrü uzun, bahtı açık olsun' dileğinde bulunarak tebrik ediyoruz. Ailelerimizin de uygulamayla bu ziyaretlerimizden oldukça memnun kaldığına tanıklık etmemiz ise bizleri çok mutlu ediyor” dedi.