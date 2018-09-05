Yeni dönem eğitim toplantısı yapıldı

Vali Dr. Zülkif Dağlı, kurumların ortak çalışmasıyla geçen yıla oranla Düzce’de eğitim seviyesinin yükseldiğini belirtti.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi Okul Müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Zülkif Dağlı, eğitimde hedefler, yapılan çalışmalar, geçen yıl görülen eksiklikler gibi konuların değerlendirmesinin yapılacağını belirterek “Fiziki çalışmalar var yaptığımız. Öğrencilere, öğretmenlere dönük yaptığımız çalışmalar var. Bunların tamamının iyi bir düzeye getirilmesi suretiyle eğitim öğretimin de kalitesinin daha da artmasını hedefliyoruz. Okullarımızın onarımını bakımlarının yapılmış olması, ikili eğitim alan 3,4 okulumuz kaldı. Önümüzdeki yıl ikili eğitim alan okulumuz kalmamış olacak. Bir yıl daha sabretmek durumunda kalacağız. Ana okullaşma oranında iyi bir seviyeye geldik” dedi.

Okul müdürlerinin, Kaymakamlıklar ve milli eğitim müdürlükleri ile irtibat halinde işlerini iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Vali Dağlı, geçen yıla oranla eğitim öğretim seviyesinin arttığını vurguladı.

Eğitimde durumun azımsanmayacak derecede iyi olduğunu belirten Vali Dağlı, “İyi üniversitelere öğrenci göndermede yukarı seviyelere geldik. Fen lisemizin puan seviyesi oldukça yükseldi. Ama mutlaka eksiklerimiz var, bu eksiklerimizi hep birlikte gidereceğiz. Önemli olan okul müdürlerimizin işlerini sıkı tutması. Sadece öğretim değil eğitim, eğitimde çocuklarımıza iyi insan nasıl olunur öğretmeliyiz, çocuk iyi bir okul kazanmış ama bağımlı hale gelmiş, bu manada da külliyatif bir çalışma yapmamız gerekiyor. 3’lü bir saç ayağı alinde bunları güzelce yapacağınıza eminiz” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Şahin bir sunum yaptı. Şahin, Düzce’deki mesleki eğitim veren okullarla ilgili de bilgi verdi.

Şahin mesleki okulların sorunlarından söz ederken devamsızlıklara değindi, “İdarecilerimiz, mesajlarla, velilerle görüşmelerle çocukların okula devamı için uğraşıyorlar. Özellikle liselerde çocuk daha bağımsız, istediği gibi hareket edebiliyor. Evden okula okuldan eve değil, dışarıda çok farklı şeyler yapabiliyor. Madde bağımlılığı gibi olumsuz akımlara kapılabiliyor. Okula devamlarını sağlamak çocuğun sisteme dahil olmasıyla alakalı bir konu. Geçen yıl yaptığımız çalışmada, 500 civarında Düzce genelinde meslek liselerindeki öğrencilerimiz okula devam etmiyordu. Bu, Yavuz Selim Ticaret Lisesi gibi mevcutlu bir okulun öğrencisinin yok olması, okula gelmemesi demek. Bununla ilgili çalışma yaptık, 216 ya kadar indirdik. Veli desteğini sağlayamadıkça bunun sıfırlanamayacağını gördük, buna dikkat çekmek istiyorum” dedi.

Bu yıl yeni sistemle velilerin mahallerine en yakın akademik eğitim veren okulları tercih etmesinin meslek liselerindeki doluluğu düşürdüğünü bildiren Şahin, akademik eğitimi yapamayacak öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İnşaat aşamasında olan 16 okul olduğunu bildiren Şahin, 148 okulda bakım ve onarım gerçekleştirildiğini, her okulun öncelikli ihtiyaçları için destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.