Yeni evlenecek çift, gelin arabası yerine bisiklete bindi

Bisiklet Turuna katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Düzce Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen ve bu yıl 3.’sü düzenlenen bisiklet turu, “Biziz, Beraberiz, Türkiyeyiz” sloganıyla renkli görüntülere sahne oldu. Düzce’de insanları bisiklete özendirmek ve yoğun trafikte bisikletlilere dikkat çekmek amacıyla yapılan tura Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ile yüzlerce bisiklet sever katıldı. Düğün günlerinde tura gelin arabası gibi süsledikleri bisikletle katılan bir çift ise ilk düğün konvoylarını yüzlerce bisikletliyle yaptı.

Bisiklet turu öncesinde bisikletlilerin toplandığı alana düğüne gitmeden önce gelen Esra ve Emre Mat çifti, konvoyun en renkli yüzü oldular. Gelin Esra Mat, başına taktığı duvağı ve damat Emre Mat ise giydiği damatlık ile aynı bisikleti paylaştı. Düzce Bisiklet Kulübü üyesi olduğunu ve söz verdiği için tura geldiğini söyleyen Emre Mat, "Bugün düğünümüz vardı. Ancak ben bisiklet kulübü üyesiyim ve önceden söz vermiştim. Bu turdan çıkıp düğün salonuna gideceğiz. Eşim de bisiklete binmeyi seviyordu ama ara vermişti artık birlikte bineceğiz” dedi.

Tur hakkında bilgiler veren Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu ise turun her yıl daha çok katılımla yapıldığını dile getirterek katılan herkese teşekkür etti. Birol Aksu, “Hava da çok güzel, katılım da çok güzel. Turumuzu neşe içerisinde yapacağız. Eminim bisiklet konusunda Düzce’ye bir şeyler kazandırırız. Katılanlar arasında yapılacak çekilişle 20 tane hediye bisikletimiz var ve bu bisikletleri Sarayyeri’nde vereceğiz. Şu anda bin civarında bir katılım var. Çok ciddi bir kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Bugün 5 kilometre gidip 5 kilometre de döneceğiz. Kısa bir tur olarak yapacağız ve amaç bisiklete binmek olacak. Herkesin katılımını sağlamak için kısa bir tur yapıyoruz” diye konuştu.

Tura katılanlar pedal basarak toplam 10 kilometrelik tura başladılar.