Yeni mahalle parkı taş döşendi

Düzce Belediyesi mahalle parklarının bakımını sürdürmesinin yanı sıra zemin yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen mahalle parklarının özellikle dinlenme alanları zeminini yenileyen ekipler son olarak Yeni Mahalle parkında çalışmalarını tamamladı. Zemini parke taş ile kaplayan ekipler, çalışma planı çerçevesinde şehir merkezi ve çevresinde bulunan mahalle parklarında bozuk zemin kalmaması için yenileme işleminin düzenli şekilde devam edeceğini belirtti.