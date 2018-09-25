Yeni öğrenciler için oryantasyon programı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Düzce Üniversitesi'nde eğitime başlayan yeni öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla “Oryantasyon Eğitim Programı” düzenlendi.

İki gün süresince devam eden Oryantasyon Eğitimi, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Konferans Salonu, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki İstiklal Konferans Salonu ile diğer Yerleşkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi'ndeki tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yönelik düzenlenen programın açılışına, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, akademik birim yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yeni öğrenciler için verimli ve başarılı bir yıl dileğinde bulunarak sözlerine başladı. Akademik bilgi ve derslerin önemini dile getiren Rektör Çakar, bunların yanında öğrencilerin sosyal yaşama katılmalarının da faydalı olacağını belirterek Düzce Üniversitesi'nde haftada ortalama beş etkinlik düzenlediğini sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarıyla birlikte, farklı etkinliklere katılım sağlanabilecek kampüs ortamının fazlasıyla yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin internet sitesi, sosyal medya kanalları, SMS gibi farklı iletişim kanallarında paylaşılan tüm hususların takibinin de öğrencilere kolaylık sağlayacağını söyledi.

Açılış konuşmasının sonrasında Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri ve öğretim elemanları da, görev yaptıkları Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarıyla ilgili öğrencilere yol gösterici açıklamalarda bulundu. Birim yöneticileri, yaptıkları konuşmalarda iş ahlakı temeline dayanan, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeye çalışacaklarını vurguladı. Öğrencilere, dijital endüstri çağına uygun, gerekli donanımları kazandıracaklarını ifade eden akademik birim yöneticileri, öğrencilerin de üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerinin önemi üzerinde durarak hayırlı, etkin ve verimli bir üniversite yaşamı temennisinde bulundular.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler için hazırlanan Oryantasyon Eğitimi'ne geçildi. Her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları için ayrı ayrı sunumların gerçekleştirildiği programlarda; Düzce ilinin tanıtımı, Düzce Üniversitesi ile ilgili genel bilgiler, eğitim-öğretim süreçleri, öğrenci değişim programları, disiplin yönetmeliği, kredi ve burs işlemleri ile kütüphane, sağlık, kültür ve spor hizmetleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Düzce Üniversitesi'nin başarıları, projeleri, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerinin de anlatıldığı programda, ulaşım imkanları ve öğrencilerin birçok konuda hayatını kolaylaştıracak bilgiler de aktarıldı.

“Oryantasyon Eğitim Programı” ile yeni öğrencilerin Düzce Üniversitesi'ne, eğitim görecekleri akademik birimlere, kampüs hayatına ve şehre kolay uyum sağlamaları amaçlandı.