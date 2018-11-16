Yeni yollar için çalışmalar sürüyor

Planlı kentleşme ve kontrollü şehir gelişimini sağlamak amacıyla Düzce'de büyük önem verilen imar planları çerçevesinde yeni yol açma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Nüfusun belli oranının yaşam alanını oluşturan Arapçiftliği mahallesi ve çevresindeki mahallelere entegre etmek ve şehir merkezi ile ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni yol açma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kamulaştırılan alanlarda yol açma işlemi devam ederken çalışmalar hakkında yapılan açıklamada şehir merkezi ve çevresinde yeni ulaşım güzergahlarının oluşması bakımından büyük önem taşıyan çalışmaların çok kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Yeni yollar sayesinde Kuzey-Güney ve Doğu- Batı yönlerinde şehir gelişimine paralel olarak planlanan yeni cadde ve bulvarlar ile şehir merkezinde ulaşım sisteminin çok daha rahatlaması hedefleniyor.