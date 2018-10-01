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Yenileme çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Düzce Belediyesi içme suyu şebeke yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü, şehrin içme suyu, şebeke hattı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasına Arapçiftliği mahallesinde devam eden ekipler, “Düzce Belediye Başkanımızın direktifleriyle altyapı çalışmalarımız gece gündüz sürüyor. Başkanımız Dursun Ay'ın ‘Altyapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak' şiarını bizatihi sahada hayata geçirerek adım atmadık mahalle bırakmıyoruz“ ifadelerini kullandılar.

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