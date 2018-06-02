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02 Haziran 2018 11:17

Yere düşen yavru karga ilçeyi karıştırdı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yere düşen yavru karga ilçeyi karıştırdı.

Yere düşen yavru karga ilçeyi karıştırdı

02 Haziran 2018 11:17

Bir vatandaş yavru kargayı almak isterken, anne ve baba karganın saldırısı ile yaralandı.


Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yavru bir karga, şehir meydanında bulunan alana düştü. Uçmakta zorlanan karganın yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yavru kargayı alarak anne ve babasının ulaşabileceği bir alana koymak istedi. Ancak anne ve baba karga, yardım etmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kargalar bir vatandaşa saldırarak başından yaraladı. İbrahim Tunç isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı. Tetanos iğnesi vurulan İbrahim Tunç’un kafasına pansuman yapıldı.


Kargaların saldırısı sırasında vatandaşlar yaşanan olayı meraklı gözlerle izledi.




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