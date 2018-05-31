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31 Mayıs 2018 17:19

Yerli üretim paletli sandalyeler Düzce’de

Düzce Valisi Dr.

Yerli üretim paletli sandalyeler Düzce’de

31 Mayıs 2018 17:19

Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, engelli ve hastaların kendi imkanları ile merdiven kullanmasını sağlayacak tamamen yerli üretim olan paletli sandalyeleri inceledi.


Düzce Belediyesi tarafından Düzce’de yaşayan engelli ve hasta vatandaşların kullanımı için getirilen paletli sandalyeler görücüye çıktı. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde düzenlenen test işlemine Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da katıldı. Hasta, engelli ve yürümekte güçlük çeken vatandaşlar için kullanılacak sandalyeler hakkında konuşan Başkan Ay “tamamen yerli üretim olan bu paletli sandalyeleri biz Düzce Belediyesi olarak ilimize getirdik. Şimdilik test etmek üzere iki adet getirdik, ancak devamı da gelecek. Bunu vatandaşlarımızın hizmetine sunmakta amacımız engelli kardeşlerimizin, hastalarımızın merdivan ve engebeli alanlarda yardıma ihtiyaç duymadan hareket etmelerini sağlamaktır. Tabii bu teknolojiyi araştırırken tamamen yerli üretim yapıldığını görünce daha da mutlu olduk ve bu sistemi vatandaşlarımızla bir an önce buluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.




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