Yeşil ışıkta geçmek için gaza bastı yoldan çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir sürücü kırmızı yanan ışıktan bir an önce geçmek için gaza basınca yoldan çıktı. Sürücünün yoldan çıkması şehir polis kameralarına yansıdı.

Şehir polis kameraları trafik ihlallerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Kaza anları kameralara ise anbean yansıyor. Düzce Kuzey bağlantı yolu AFAD kavşağında yeşilden kırmızıya dönen ışığı görünce hızlanan sürücü, yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yeşil alana girerek durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.