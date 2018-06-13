Yetenekli çocuk tarım kampı başlıyor

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen proje Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yürütücülüğünde Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde uygulanmaktadır.

Proje ile Düzce’deki ortaokul öğrencilerinin modern uygulamalar ve yenilikçi yöntemler ile yapılan besicilik, sütçülük, seracılık, organik tarım, arıcılık ve balıkçılık işletmelerindeki faaliyetleri yerinde gözlemleyerek doğayı ve tarımı seven bilinçli bireyler olmaları hedefleniyor. Bu projede Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) özel yetenekli öğrenciler ile Yığılca ilçesinde dezavantajlı bölgede okuyan ortaokul 6. sınıf düzeyindeki öğrencilerin etkinlikler ile doğada eğitim görerek kaynaşmaları, birlikte hareket edebilme eğitiminin ve kültürünün verilmesi amaçlanıyor.

Projede uygulama alanlarında konusunda uzman eğitmenler tarafından yapılacak bilimsel, kültürel, tarihi, sosyal ve sanatsal etkinlikler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Harun Kabaoğlu, İl Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, KTV Şube Müdürü Burcu Şener, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Apaydın ve proje ekibinin katılımıyla etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Projenin görünürlük ve tanınırlık çalışmalarına başlanarak projeye ait sosyal ağ Twitter üzerinden #YetenekliÇocukTarımKampı Hashtag’ı ve https://yeteneklicocuktarimkampi.weebly.com web sitesi kuruldu. Etkinlikler hakkında bilgilerin yer aldığı web sitesi aracılığı ile etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler 22 Haziran’a kadar başvuru yapabilecekler.

Proje etkinlikleri ilimizde 25-29 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek olup, Tarım Kampı döneminde katılımcı 25 öğrenciye tarımsal bilgiler uygulama alanlarında aktarılarak eğlenerek etkinlik yapmaları sağlanacak ve katılım belgeleri verilecek.