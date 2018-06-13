Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 14:27

Yetenekli çocuk tarım kampı başlıyor

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edilen “Yetenekli Çocuk Tarım Kampı” projesinin etkinlikleri 25 Haziran 2018 tarihinde başlıyor.

Yetenekli çocuk tarım kampı başlıyor

13 Haziran 2018 14:27


TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen proje Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yürütücülüğünde Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde uygulanmaktadır.


Proje ile Düzce’deki ortaokul öğrencilerinin modern uygulamalar ve yenilikçi yöntemler ile yapılan besicilik, sütçülük, seracılık, organik tarım, arıcılık ve balıkçılık işletmelerindeki faaliyetleri yerinde gözlemleyerek doğayı ve tarımı seven bilinçli bireyler olmaları hedefleniyor. Bu projede Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) özel yetenekli öğrenciler ile Yığılca ilçesinde dezavantajlı bölgede okuyan ortaokul 6. sınıf düzeyindeki öğrencilerin etkinlikler ile doğada eğitim görerek kaynaşmaları, birlikte hareket edebilme eğitiminin ve kültürünün verilmesi amaçlanıyor.


Projede uygulama alanlarında konusunda uzman eğitmenler tarafından yapılacak bilimsel, kültürel, tarihi, sosyal ve sanatsal etkinlikler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Harun Kabaoğlu, İl Müdür Yardımcısı Necdet Çiçek, KTV Şube Müdürü Burcu Şener, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Apaydın ve proje ekibinin katılımıyla etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Projenin görünürlük ve tanınırlık çalışmalarına başlanarak projeye ait sosyal ağ Twitter üzerinden #YetenekliÇocukTarımKampı Hashtag’ı ve https://yeteneklicocuktarimkampi.weebly.com web sitesi kuruldu. Etkinlikler hakkında bilgilerin yer aldığı web sitesi aracılığı ile etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler 22 Haziran’a kadar başvuru yapabilecekler.


Proje etkinlikleri ilimizde 25-29 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenecek olup, Tarım Kampı döneminde katılımcı 25 öğrenciye tarımsal bilgiler uygulama alanlarında aktarılarak eğlenerek etkinlik yapmaları sağlanacak ve katılım belgeleri verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç