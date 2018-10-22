YHT ekonomik olarak değer katacak

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın oluşturduğu Yüksek Hızlı Trenin Düzce-Bolu güzergahına çekilmesi projesi tanıtımı Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

“YHT Projesine sahip çıkılması gerekiyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın yapmış olduğu çalışmayı önemli bulduklarını, bu amaçla da katıldıkları her programda bunu duyurmaya gayret ettiklerini söyledi. Projeye sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Şahin, bu projenin diğer güzergah illerde olması halinde şimdiye kadar ulusal arenada büyük yankı uyandırmış olacaklarını fakat Düzce'nin bu noktada biraz geride kaldığını da sözlerine ekledi.

“1 milyon insan sürkile edilebilir”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise, yüksek hızlı tren projesinin aslında bir hayalle başladığını belirterek “Düzce'nin gelinip geçilen yer imajının ortadan kalkması, hak ettiği potansiyelinin artık ortaya çıkartılması gerekli. Bunun için de ulaşılabilirlik çok önemli. Sadece üniversiteye erişim bile aslına bakarsanız hızlı trenin buradan geçmesi gerekliliğini de ortaya koyuyor. Sadece il olarak bizi ilgilendirmiyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, bütün bu aks içerisinde yaklaşık 1 milyona yakın insan sirküle edilebilecek bir duruma sahip. Daha çok insana hitap edebilecek, daha ekolojik olan yöntemin tercih edilmesi lazım. Biz olsun diye çok uğraşıyoruz, olmayabilir, ama tarihe not düşmek adına, yıllar sonra İstanbul Ankara bir trenle bağlandığında, eğer bu bağlantı Düzce'den geçmemişse, dönüp cevap vermemiz gereken sorular olacak Düzceli dostlarımıza. Bu sorumlulukla çalışmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

'Ciddi Katkı sağlayacak"

Belediye Başkanı Dursun Ay da, uzun süredir konuşulan hızlı tren projesinin artık bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak “Hızlı trenin Düzce'den geçmesini şu nedenle istiyoruz, Ankara İstanbul'u birbirine bağlayacak olan hızlı tren, nüfus yoğunluğunun fazla olması, bunu güzergah üzerinden taşıyacak olmasından çok önemli. Bu iki şehri ve onlarla ilişkisi olan şehirleri daha kısa yoldan birbirine bağlamak, en büyük çalıştığımız konu enerji maliyetleri, hızlı trenin bu güzergahtan geçmesinin ülke ekonomisine çok ciddi katkılarının olacağını düşündüğümüz için yapmaya çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.

"Mevcut proje mühendislik acıdan zor"

YHT ile ilgili Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar bilgiler verdi.

Şamandar, “Bilindiği üzere Ankara-İstanbul YHT hattı Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergahında planlanmıştır. Bu güzergahta YHT Ankara-İstanbul arasında sadece Sakarya ilinde durmaktadır. Planlanan hattın sadece Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya kesiminde mühendislik açısından çok zor bir topoğrafyaya sahiptir. Bundan dolayı bu güzergahta toplam uzunluğu 71 bin 365 m olan 49 adet tünel ve toplam uzunluğu 13 bin 770 m olan 25 adet viyadük ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden projenin yapım maliyetleri çok fazla artmaktadır. Bu güzergahın maliyeti TCDD tarafından 6 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır ve günde 23 bin 328 kişinin taşınacağı bu güzergahın kendini amorti etme süresi 30 yılı bulmaktadır. Aynı zamanda bu güzergah Kuzey Anadolu fay hattının tam üstündedir ve mevcut projede 30 km boyunca YHT faya paralel gitmekte olup deprem açısından çok ciddi bir risk taşımaktadır. Yapmış olduğum çalışmalar sonucunda Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergahına alternatif olarak, çok daha verimli ve ekonomik olan Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahını öneriyorum” dedi.

“9 Yılda kendini amorti edecek”

Şamandar, YHT ile ilgili güzergah değişikliği ile ilgili önerini şu şekilde sıradı; “Önerdiğim Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahı yaklaşık olarak 5 milyar Dolar'a mal olmaktadır. Çünkü proje maliyetlerini arttıran tünel ve viyadük sayısı önermiş olduğum bu güzergahta daha azdır. Buna göre önerilen hat mevcut hattan 1 milyar dolar daha düşük maliyetlidir. Günlük tek yönde 62 bin 800 kişinin, yılda ise 46 milyon kişinin kullanacağı bu güzergahın kendini amorti etme süresi 9 yıl olacaktır. YHT sayesinde Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat olacaktır. Bu güzergahtaki iller hızlı, ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci bir ulaşıma sahip olacaktır. Önerilen Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahı toplam nüfusu 25 milyon olan 6 il ve 4 ilçeyi birbirine bağlayacaktır. Ayrıca bu hattan Orta Karadeniz'de yer alan 7 il (Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Samsun) faydalanacaktır. Bu illerdeki yolcular Gerede'ye kadar otobüsle gelip Gerede'den YHT'yi kullanarak İstanbul'a 1,5 saatte gidebileceklerdir. Böylece bu illerle birlikte 30 milyon insanımız bu ulaşım hizmetinden faydalanacaktır. D-100 ve TEM otoyolu Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahından geçmektedir ve Ülkemizin en yoğun kullanılan yolları konumundadır. Önerdiğimiz güzergahın tercih edilmesi durumunda faal olan 2 karayolu ve 1 YHT hattı birbirini destekleyecektir. Herhangi bir kaza veya doğal afet esnasında ve ayrıca bakım onarım çalışmaları sırasında bu yollar ve YHT hattı birbirine alternatif olacak ve ulaşım hiç kesintiye uğramayacaktır. Önerilen YHT hattı ile bu bölgede yaşayan insanlar Sabiha Gökçen, Esenboğa ve 3. Havalimanına çok kısa bir sürede ulaşım imkanına sahip olacaktır. Önerilen Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul YHT güzergahında Kuzey Anadolu fay hattı sorun oluşturmayacaktır. YHT'nin elektrikli olması nedeniyle ve araç kullanım oranında meydana getireceği düşüş sayesinde şehirlerdeki hava kirliliğine olumlu etkisi olacaktır. YHT sayesinde trafik kazaları, can ve mal kaybı azalacaktır. YHT sayesinde mazot ve benzinden tasarruf sağlanacaktır. YHT sayesinde ulaşımda zaman kazanılacaktır. Bu proje devletimiz tarafından yap- işlet- devret olarak ihale edilirse güzergah avantajından dolayı çok taliplisinin olacağını düşünüyorum.”

Ayhan Şamandar ayrıca 31 Ekim'de Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan ve Japon bilim insanlarının da katılım sağlayacağı YHT çalıştayına herkesi davet etti.

Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldılar.