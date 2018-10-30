YHT için bakanlığa gittiler

Düzce heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'u ziyaret ederek Yüksek Hızlı Trenin (YHT) Ankara-Gerede-Bolu-Düzce-Sakarya-Kocaeli-Gebze ve İstanbul hattının oldukça verimli olacağına anlattılar.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve beraberindeki Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Düzce Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Halit Ramazan Kubilay ve Japon Bilim adamları ile birlikte Ulaştırma ve altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'u makamında ziyaret etti. Uzun yıllardır Düzce'den geçmesi için çalışmaların yürütüldüğü Yüksek Hızlı Tren projesinin gündem olduğu ziyarette Bakan Yardımcısı İskurt'a bilgiler aktarıldı. Projenin detaylarını yakından inceleyen ve bilgi alan İskurt, Ankara-Gerede- Bolu-Düzce- Sakarya- Kocaeli-Gebze ve İstanbul hattının oldukça verimli olacağına inandığını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Uzun zamandır Yüksek Hızlı Tren Projesinin Düzcemiz'den geçmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda çalıştaylar, toplantılar ve alt yapı inceleme çalışmaları yürüttük. Üniversitemiz ile birlikte bu projeye Düzce'nin de dahil olması için uğraşıyoruz. Değerli Bakan Yardımcımızı bu konuyu görüşmek üzere ziyaret ettik. Proje detaylarını Japon hocalarımızla birlikte kendisine aktardık. Sağolsun bizimle ve proje ile yakından ilgilendi. Kendisine misafirperverliği için ve bizlere destek veren herkese de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.