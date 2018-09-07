Yığılca Arı ve Bal Festivali renkli görüntülerle başladı

Yığılca Belediyesi festivali düzenlenen yürüyüş ile başladı. Mehter takımının gösterisi ile ilçe girişinde başlayan kortej yürüyüşü belediye önünde son buldu. Kortej yürüyüşüne Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, Yığılca Belediye Meclis Üyeleri, güreşçiler ve vatandaşlar katıldı. Halkın ise mehterana ilgisi büyük oldu.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Her alanda halkımızın huzur ve mutluluğunu ön planda tutuyoruz. Bu amaçla halkımızın mutluluk duyacağını ve neşeleneceğini ümit ettiğimiz için bu festival programımızı tertip ettik. Mehteran takımının eşliğinde kortej yürüyüşü ile şenliğimizi başlattık. Yağlı güreş müsabakalarımızı izleyeceğiz. Akabinde de akşam halk konserlerimiz olacak. Gördüğümüz kadarıyla halkımız etkinliklerden memnun. Yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri mutlu ediyor" ifadelerinde bulundu.