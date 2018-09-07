Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 13:58

Yığılca Arı ve Bal Festivali renkli görüntülerle başladı

Yığılca Belediyesi tarafından “Yığılca Arı ve Bal Festivali” renkli görüntülerle başladı.

Yığılca Arı ve Bal Festivali renkli görüntülerle başladı

07 Eylül 2018 13:58


Yığılca Belediyesi festivali düzenlenen yürüyüş ile başladı. Mehter takımının gösterisi ile ilçe girişinde başlayan kortej yürüyüşü belediye önünde son buldu. Kortej yürüyüşüne Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, Yığılca Belediye Meclis Üyeleri, güreşçiler ve vatandaşlar katıldı. Halkın ise mehterana ilgisi büyük oldu.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Her alanda halkımızın huzur ve mutluluğunu ön planda tutuyoruz. Bu amaçla halkımızın mutluluk duyacağını ve neşeleneceğini ümit ettiğimiz için bu festival programımızı tertip ettik. Mehteran takımının eşliğinde kortej yürüyüşü ile şenliğimizi başlattık. Yağlı güreş müsabakalarımızı izleyeceğiz. Akabinde de akşam halk konserlerimiz olacak. Gördüğümüz kadarıyla halkımız etkinliklerden memnun. Yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri mutlu ediyor" ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç