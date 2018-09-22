Yığılca Belediyesi ağızları tatlandırdı. Hazırlanan aşureler Orhangazi Cami ve Merkez Pazaryeri Camiinde önünde Yığılca Belediye personelince halka dağıtıldı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı açıklamada “Yığılca Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam ediyoruz. Tıpkı iftar programlarımız gibi aşure gününe özel etkinliklerimiz de artık geleneksel hale geldi. Sosyal kaynaşma ve bütünleşmenin en güzel fırsatı olan bu günlerde bizlerde üzerimize düşenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Bu niyetle hazırladığımız aşurelerimizin Cuma namazının ardından personelimizce halkımıza ikramını sağlamış olduk. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun derken aşure günlerinin hayırlı olmasını ve kalplerinden ne niyet geçirip ne dua ettiler ise kabul görmesini arzu ediyorum“ dedi.