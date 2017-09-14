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14 Eylül 2017 13:29

Yığılca Belediyesi bir ilke imza atıyor

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit bir ilki gerçekleştirerek ilçenin tanıtımına katkı sağlaması için 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak olan off-road yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Yığılca Belediyesi bir ilke imza atıyor

14 Eylül 2017 13:29


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit Yığılca’nın tanıtımını ciddi katkı sağlayacak olan off-road yarışlarını 16-17 eylül tarihlerinde ilçede organize ediyor. Yarışlarla ilgili bilgi veren Başkan Yiğit, ”16-17 Eylül tarihlerinde ilk defa ilçemizde böyle büyük bir organizasyonu tertip ediyoruz. Şayet bunda başarılı olursak devamı da gelecek. Uyguladığımız birçok projeyle ilçemizin sesini duyurmaya hatta Yığılca’nın vizyonunu değiştirmeye başladık. Başarılıda olduk sayılır. Ülke genelinde yarışçılar buraya gelecek dereceye girenlere değişik ödüller vereceğiz. İlçemizin her yönünü onlara tanıtacağız kısacası Doğa harikası Yığılca’mız için iyi bir reklam olacak. Yarışmamıza tüm halkımız davetlidir” ifadelerinde bulundu.




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