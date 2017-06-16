Yığılca Belediyesi çocukları sevindiriyor

Yığılca Belediyesi birçok sosyal projeye imza atması ile çevre belediyelere örnek olabilecek bir belediye engelli vatandaşlarla yaşlı bakım kimsesiz vatandaşların problemlerinin giderilmesi ve çözüm noktasında birçok projeyle adını ülke genelinde duyurdu. Şimdide ilçede ve köylerde ikametgah eden özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bisiklet hediye ediyor. Dağılımına başlanan bisikletler önümüzdeki günlerde devam edeceğini bildiren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, “Sosyal belediyeciliği özellikle çocuklarımızın mutluluğu bakımından çok önemsiyoruz” dedi.