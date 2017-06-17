Yığılca Belediyesi iftar yemeğine yoğun ilgi

Yığılca Belediyesi tarafından ilçe merkezinde düzenlenen iftar programına Vali Zülkif Dağlı, Yığılca Kaymakamı Furkan Sancuktutar, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, İGM üyeleri, İlçe Başkanı Kerem Yalçıner, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, işadamı Ali Ağaoğlu şehit ve gaziler aileleri ile vatandaşlar katıldı.

İftar yemeği öncesinde AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ve İlçe Başkanı Kerem Yalçıner ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını kutladı. İftar yemeğinin ardından Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve işadamı Ali Ağaoğlu’na ilçeye yapılan çalışmalar ve hizmetlerde katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Yapılan konuşmalarından ardından sahne alan İlahi Sanatçısı Fatih Yardım ilahiler seslendirirken gece yapılan semazen gösterisi ile sona erdi.