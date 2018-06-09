Yığılca Belediyesi iftarına rekor katılım

Gerçekleştirilen mahalle iftarlarının son ayağı olan "Büyük İftar" olarak adlandırılan merkez iftarının bu yıl ki ana teması "Şehit ve Gazi Yakınları Halk İle Bütünleşme" olarak isimlendirildi.

Yığılca 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen programa 3 bin kişiye yakın bir katılımın gerçekleşti. İftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlahi ve Tasavvuf Sanatçısı Fatih Yardım’da ilahileri ile geceye renk kattı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin’e, Düzce Milletvekili Fevai Arslan’a ve iftar programına katkılarından ötürü Fatih Mutlu’ya teşekkür ederek, desteklerinden ötürü birer plaket takdim etti.

Gerçekleşen iftar programı hakkında değerlendirmede bulunan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen mahalle iftarlarımızın son ayağı büyük merkez iftarımızı nihayet gerçekleştirdik. 3 bin kişiye yakın bir katılım oldu. Katılımın bu kadar yoğun olması bizleri sevindirdiği gibi daha da heveslendiriyor. Bu yıl iftarımızın temasını Şehit ve Gazi Yakınları Halk İle Bütünleşme olarak belirledik. Şehit ve Gazilerimizin ailelerini misafir etmekten onur duyduk. İftarımıza gerek ilçemizden gerekse ilçemiz dışından katılan değerli büyüklerimiz oldu. Başta İl Başkanımız Hikmet Keskin’e, Milletvekilimiz Fevai Arslan’a, Orman Genel Müdür Yardımcımız Yusuf Şahin’e, değerli İGM üyelerimize, değerli meslektaşlarıma, şehit ve gazi ailelerimize ve kıymetli halkımıza katılımlarından ötürü teşekkürler ediyorum” ifadelerinde bulundu.