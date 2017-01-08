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08 Ocak 2017 15:19

Yığılca Belediyesi kar kış dinlemiyor

Yığılca Belediyesi kar kış dinlemiyor

08 Ocak 2017 15:19

Düzce’nin en fazla kar yağışının etki gösterdiği Yığılca’da belediyenin aylar öncesinden hazırlık yapması sonucu yoğun kar yağışına rağmen sıkıntı yaşamadı.
Ağır kış şartlarının yaşandığı ülkemizde yaşamı zorlaştıran kar, Yığılca’da Yığılca Belediyesi sayesinde en hafif şekilde atlatılıyor.
Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan Yığılca Belediyesi kar yağışından adeta hiç etkilenmedi. İlçenin yükseklerinde 50 santimi bulan kar kalınlığına rağmen belediye ekipleri durmaksızın karla mücadeleye devam ediyor. Her kış olduğu gibi bu kışta Yığılca Belediyesi karla mücadelede örnek belediyeciliğin ve ekip çalışmasının nasıl olacağını gösteriyor.
Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı açıklamada “Her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de Yığılca Belediyesi olarak hizmette hiçbir aksamanın olmaması adına durmaksızın, var gücümüzle çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı aylar öncesinden tamamlamıştık. Bu nedenle kara hazırlıksız yakalanmadık. İlçemizin yüksek mahallelerinde kar kalınlığı 50 santimi bulmuş durumda. Ancak bu bizi etkilemedi. Tüm araç ve ekipmanımızla çalışanlarımızla hizmetimizi aksatmadan yapıyoruz. Şuan ilçemizin merkezinde rahatlıkla dolaşabiliyorsunuz. Tüm yollarımız açık. Son yılların en düşük sıcaklığı olarak -16 dereceyi gördük. Bunun farkında olarak hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz” dedi.
Başkan Yiğit, sokak ve yaban hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek “Kış mevsiminde aç kalan hayvanların her türlü yiyecek ve ihtiyaçlarını da giderme noktasında çalışmalarımız var. Bununla birlikte sosyal belediyecilik anlayışından yola çıkarak, halkımızın her türlü ihtiyacının karşılanması yönünde çalışmalarımız duraksız devam ediyor. İnsanımız her türlü ihtiyaçlarında Belediyemizi arayabilirler” diye konuştu.



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