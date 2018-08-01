Yığılca Belediyesi kültür turlarına devam ediyor

Gerçekleştirdiği birçok hizmetle adından söz ettiren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit gerçekleştirilen kültür gezileri ile ilgili olarak “Göreve gelmeden önce hep şunu söyledik. Sosyal belediyeciliği en zirve noktada uygulayacağız. Bu bağlamda da her yaştaki vatandaşımıza ve hiç kimseyi ayırmadan faydalanacakları birçok hizmetimiz olacak demiştik. Bilindiği gibi Yığılca Belediyesi olarak, biz göreve geldiğimizden itibaren saymakla bitiremeyeceğimiz birçok sosyal hizmeti vatandaşımıza sunduk, sunuyoruz. Hiç ara vermeden uyguladığımız ve ülkemizin farklı turistik lokasyonlarına gerçekleştirdiğimiz gezi ve ziyaret turları ile vatandaşlarımız buraları görüp gezme imkanı buluyor. Kimi zaman annelerimizi türbe gezilerine gönderdik. Kimi zaman ablalarımızı Abant gibi Gölcük gibi turizm değeri olan bölgelerimize pikniğe gönderdik. Tabi ki çocuklarımızı da unutmadık. Lise öğrencilerimizi de İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerimize gönderdik. Hem üniversitelerimizi gezip ufuklarını açtık, kendilerine hedef belirledik, hem de bu şehirlerimizin önemli yerlerini kendilerine göstermiş olduk. Yığılca Belediyesi olarak görevde olduğumuz sürece bu turlarımız devam edecek. Umuyorum ki halkımız bu hizmetimizden son derece memnundurlar. Katılım sağlayan tüm değerli kardeşlerime, ablalarıma ve annelerime değer verdikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.