Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 13:32

Yığılca Belediyesi kültür turlarına devam ediyor

Yığılca Belediyesi tarafından 2018 yılı bahar aylarında başlayan ve her hafta düzenli olarak devam eden, özellikle bayanlara yönelik sürdürülen ve katılımcılar ve ilçe sakinlerince büyük bir memnuniyet oluşturan kültür turları aralıksız devam ediyor.

Yığılca Belediyesi kültür turlarına devam ediyor

01 Ağustos 2018 13:32


Gerçekleştirdiği birçok hizmetle adından söz ettiren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit gerçekleştirilen kültür gezileri ile ilgili olarak “Göreve gelmeden önce hep şunu söyledik. Sosyal belediyeciliği en zirve noktada uygulayacağız. Bu bağlamda da her yaştaki vatandaşımıza ve hiç kimseyi ayırmadan faydalanacakları birçok hizmetimiz olacak demiştik. Bilindiği gibi Yığılca Belediyesi olarak, biz göreve geldiğimizden itibaren saymakla bitiremeyeceğimiz birçok sosyal hizmeti vatandaşımıza sunduk, sunuyoruz. Hiç ara vermeden uyguladığımız ve ülkemizin farklı turistik lokasyonlarına gerçekleştirdiğimiz gezi ve ziyaret turları ile vatandaşlarımız buraları görüp gezme imkanı buluyor. Kimi zaman annelerimizi türbe gezilerine gönderdik. Kimi zaman ablalarımızı Abant gibi Gölcük gibi turizm değeri olan bölgelerimize pikniğe gönderdik. Tabi ki çocuklarımızı da unutmadık. Lise öğrencilerimizi de İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerimize gönderdik. Hem üniversitelerimizi gezip ufuklarını açtık, kendilerine hedef belirledik, hem de bu şehirlerimizin önemli yerlerini kendilerine göstermiş olduk. Yığılca Belediyesi olarak görevde olduğumuz sürece bu turlarımız devam edecek. Umuyorum ki halkımız bu hizmetimizden son derece memnundurlar. Katılım sağlayan tüm değerli kardeşlerime, ablalarıma ve annelerime değer verdikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç