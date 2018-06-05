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05 Haziran 2018 11:48

Yığılca Belediyesi mahalle iftarlarına devam ediyor

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in 2014 yılında belediye başkanlığına seçilmesinden itibaren her yıl düzenli olarak yapılan ve artık gelenekselleşen mahalle iftarları bu yılda yoğun katılımlarla devam ediyor.

Yığılca Belediyesi mahalle iftarlarına devam ediyor

05 Haziran 2018 11:48


Başkan Muzaffer Yiğit, döneminde başlayan mahalle iftarları sürüyor. Mahallelerde yapılan iftar programlarına yoğun katılımın olduğu gözlendi.


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı değerlendirmede, "Göreve geldiğimiz yıldan itibaren düzenli olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz iftar programlarımıza bu yılda devam ediyoruz. Biz bu iftarları gelenekselleştirdik. Umarım yıllar sonra da bu etkinlikler devam eder. İftar programlarımıza katılımların yoğun olduğunu görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor ve daha da heveslendiriyor. Ahmetçiler Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz iftar programımıza Milletvekili adayımız Fahri Çakır ve Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap da katıldılar. Değerli konuklarımız programımıza katılarak değer kattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. 8 Haziran Cuma günü 4 bin kişilik büyük iftarımızı gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızı çok yönlü olarak yapıyoruz. Büyük iftarımıza siz değerli basınımızın vasıtası ile herkesi davet ediyoruz. Programlarımıza katılım sağlayan, hazırlanmasından sunumuna kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.




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