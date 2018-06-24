Yığılca Belediyesi seçimde de teyakkuzda

Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında oy vermeye gitmekte sıkıntı yaşayanların yardımını koşuyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri oy verme işlemleri sürüyor. Yığılca Belediyesi seçimlerde tüm imkanlarını seferber etti. Yaşlı, engelli, hasta olanların oy vermelerini sağlamak için araçları ile yardımcı oluyor.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Bugün ülkemiz için önemli bir gün. Her Türk vatandaşının asli görevlerinden biri olan oy kullanma görevimizi yerine getiriyoruz. Ancak evlerinde hasta yataklarında olan, engelli olan vatandaşlarımız var. Biliyoruz ki oylarını kullanmakta sorunlar yaşıyorlar ya da yaşayacaklarını biliyorlar. Biz o vatandaşlarımızın akıllarındaki soru işaretlerini silmek adına bugün belediyemizin bu hizmette kullanılabilecek hangi aracı varsa onların hizmetine sunduk. Araçlar milletimizin aracı, milletimizin hizmetinde. Hasta nakil aracımızdan makam aracımıza kadar tüm araçlarımızı vatandaşımızın hizmetine verdik. İstiyoruz ki ülkemizde herkes fikrini sandıklara yansıtsın. Demokratik hakkını her vatandaşımız kullansın" dedi.