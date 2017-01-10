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10 Ocak 2017 17:53

Yığılca Belediyesi sokak hayvanları için iş yerinden gıda topluyor

Yığılca Belediyesi sokak hayvanları için iş yerinden gıda topluyor

10 Ocak 2017 17:53

Yığılca’da sokak hayvanları için fırın ve lokantalardan gıda toplanıyor.
Yığılca Belediyesi tarafından sokak hayvanları için çalışma başlatıldı. Belediye zabıta ekipleri fırın ve lokantaları dolaşarak sokak hayvanları için gıda topluyor.
Yığılca Belediye başkanı Muzaffer Yiğit, yaptığı açıklamada, "Bu yıl en fazla kar Yığılca’ya düştü. Köylerde ise yerine göre bir metre kar var. İlçe merkezinde ise 50cm civarında. Her ne kadar insanımıza hizmet vermeye çalışsak da, sokak ve yabani hayvanları da unutmuyoruz. Zabıta ekiplerimiz gıda temin ediyorlar. Bu gıdaları iş makinelerimiz ile en ücra noktalara kadar ulaştıracağız" dedi.



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