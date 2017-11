Yığılca Belediyesinden sokaklarda sonbahar temizliği

Yığılca Belediyesi ilçede sonbahar temizliği başlattı. Alt ve üst yapısı biten cadde ve sokaklarda 4 adet itfaiye 30’a yakın personelle yıkama çalışmaları tam kapasite ile sürdürülüyor. Belediyenin çalışmaları vatandaşlardan tarafından büyük taktir gördü.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ise yapılan çalışmalar ile ilgili olarak "Üstyapı çalışmalarından doğan molozlar ve artık malzemeler ilçe halkını rahatsız ediyordu. Aynı zamanda kış mevsimine girmiş olmamızdan ötürü her an kar yağması muhtemel. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ilçemizi sil baştan kaldırımlara varıncaya kadar dezenfekte edercesine bütün cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Bir hafta boyunca çalışmalarımızı bu istikamette sürdüreceğiz. Önemli olan vatandaşlarımızın mutluluğu. Bu arada hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmayacak düzeyde kış hazırlıklarımızı yaptık. Her şey güzel bir Yığılca için" dedi.