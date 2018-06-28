Yığılca fuarda tanıtılıyor

İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen turizm fuarı yoğun katılım ile başladı. Fuarda, Yığılca’nın el emeği göz nuru ürünleri sergileniyor. Bu etkinlik sayesinde Yığılca’nın arısı, balı, fındığı ve birçok yöresel ürünler büyük ilgi gördü.

Başkan Yiğit “İlçemizi en güzel şekilde her yerde Yığılca’nın güzelliklerini şelalelerini mağaralarını doğa güzelliklerini tanıtmak için emek harcıyoruz. Yığılca’yı bir marka haline getireceğiz. Yığılca’yı turizm de çok daha yukarıları ya taşıyacağız” dedi.

Fuara katılım yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün başlayan fuar 4 gün boyunca devam edecek.