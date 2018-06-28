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28 Haziran 2018 13:53

Yığılca fuarda tanıtılıyor

Yığılca belediyesi, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi ile birlikte BAKAF’da (Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı) Düzce Yığılca’nın tanıtımını yapıyor.

Yığılca fuarda tanıtılıyor

28 Haziran 2018 13:53


İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen turizm fuarı yoğun katılım ile başladı. Fuarda, Yığılca’nın el emeği göz nuru ürünleri sergileniyor. Bu etkinlik sayesinde Yığılca’nın arısı, balı, fındığı ve birçok yöresel ürünler büyük ilgi gördü.


Başkan Yiğit “İlçemizi en güzel şekilde her yerde Yığılca’nın güzelliklerini şelalelerini mağaralarını doğa güzelliklerini tanıtmak için emek harcıyoruz. Yığılca’yı bir marka haline getireceğiz. Yığılca’yı turizm de çok daha yukarıları ya taşıyacağız” dedi.


Fuara katılım yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün başlayan fuar 4 gün boyunca devam edecek.




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