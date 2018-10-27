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Yığılca Kaymakamı görevine başladı

DÜZCE(İHA) – Yığılca’ya atanan Kaymakamı Muhammet Çetin’e Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Yığılca'ya atanan Kaymakamı Muhammet Çetin'e Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Son atamalardan sonra yaklaşık bir yıla yakın bir zamandır vekil kaymakam tarafından yönetilen Yığılca ilçesinde gerçekleşen asil kaymakam ataması ilçede memnuniyetle karşılandı. Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin'i ilk ziyaret eden Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit oldu. Başkan Yiğit, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin'e Yığılca'yı anlattı ve gerçekleştireceği çalışmalarda başarı dileklerini iletti.

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