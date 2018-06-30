Yığılca Kaymakamı Yelek ayrılıyor

Yığılca Kaymakamı Yelek, ilçeden ayrılması nedeniyle yayınladığı mesajında şunları aktardı; “9 Kasım 2017’de başladığım Yığılca Kaymakamlığı görevini, İçişleri Bakanlığı’nın Yurtdışı Dil Programı kapsamında İngiltere’ye gönderilmek üzere nihayete erdiriyorum. Burada bulunduğum 8 ay boyunca devletimizin bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde vatandaşlarımıza ve devletimize hizmet etmeye çalıştık. Umarım önce Rabbimin daha sonra sizlerin rızasını kazanabilmişizdir. Yığılca hayatım boyunca unutamayacağım ilk göz ağrım ve hep öyle kalacak. Bu anlamda burada sizlere hizmet etmiş olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla sizlere veda ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca bizlere saygıda sevgide kusur etmeyen, 8 ay boyunca bizi burada misafir eden Yığılca’nın necip halkına, verdiğimiz görevleri layıkıyla yerine getiren kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine ve değerli mesai arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada genel anlamda pozitif olmaya, herkese güler yüz göstermeye gayret ettim. Devletimizin imkanlarını milletimize sunma noktasında azami gayret gösterdim. Mazlumun ve mağdurun sesi olmak şiarımdı. Bütün vatandaşlarımı canı gönülden kucaklıyorum. Hepiniz Allah’a emanet olun” ifadelerinde bulundu.